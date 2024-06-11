Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения05.11.1822 ст.
Дата смерти19.12.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1822 ст.
Отец: Василий Минин
Мать: Евфимия Еремеева
Восприемник Помещик Дмитрий Алексеев сын Тимошин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Макарова
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: Наталья Макарова
Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.
Сын: Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Наталья Макарова
Восприемник д. Иштомар крестьянские дети Максим и Татьяна Сергеевы.
Рождение ребёнка
18.02.1860 ст.
Сын: Евстафий Михайлов
Мать ребёнка: Наталья Макарова
Восприемник д. Бекренево крест. Ефим Шурин, д. Иштомар крест. девица Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
26.07.1863 ст.
Дочь: Соломония Михайлова
Мать ребёнка: Наталья Макарова
Д. Иштомар крест.девка Неонила Иванова
Смерть
19.12.1878 ст.
60 лет натуральной