Михаил Васильев 05.11.1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Васильев

Михаил Васильев

Место рождения

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.11.1822 ст.

Дата смерти

19.12.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1822 ст.

Отец: Василий Минин

Мать: Евфимия Еремеева

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник Помещик Дмитрий Алексеев сын Тимошин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Макарова

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: Наталья Макарова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.

Сын: Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Наталья Макарова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крестьянские дети Максим и Татьяна Сергеевы.
Рождение ребёнка
18.02.1860 ст.

Сын: Евстафий Михайлов

Мать ребёнка: Наталья Макарова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Бекренево крест. Ефим Шурин, д. Иштомар крест. девица Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
26.07.1863 ст.

Дочь: Соломония Михайлова

Мать ребёнка: Наталья Макарова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Д. Иштомар крест.девка Неонила Иванова
Смерть
19.12.1878 ст.
Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
60 лет натуральной

Мы используем куки для улучшения работы сайта.