Ковалёва Людмила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Людмила Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Виталий Викторович

Отец ребёнка: Ковалёв Виктор

Рождение ребёнка
22.07.1976

Дочь: Косырихина Савинова (Ковалёва) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Ковалёв Виктор

Смерть
Неизвестно

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