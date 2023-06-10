Ковалёва Людмила Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Виталий Викторович
Отец ребёнка: Ковалёв Виктор
Рождение ребёнка
22.07.1976
Дочь: Косырихина Савинова (Ковалёва) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Ковалёв Виктор
Смерть
Неизвестно