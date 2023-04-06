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Холопов Сергей Павлович

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Место рождения

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край

Дата рождения

20.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Крещение
21.09.1885
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Воспреемники: села Великого крестьяне Григорий Васильев Холопов и Евдокия Иванова, девица Серебренникова Таинство совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Федором Разумовым
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: 2-х классное училище
Смерть
Неизвестно
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