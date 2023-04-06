Холопов Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения20.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
21.09.1885
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Воспреемники: села Великого крестьяне Григорий Васильев Холопов и Евдокия Иванова, девица Серебренникова Таинство совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Федором Разумовым
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: 2-х классное училище
Смерть
Неизвестно