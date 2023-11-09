Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1993

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Наталья

Смерть
Неизвестно
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