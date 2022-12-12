Перфильев СЕРГЕЙ
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Перфильева ЯНА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев ПЛАТОН СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Перфильева ЯНА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перфильева СОНЯ СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Перфильева ЯНА ДМИТРИЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно