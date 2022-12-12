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Перфильев СЕРГЕЙ

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Перфильева ЯНА ДМИТРИЕВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев ПЛАТОН СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Перфильева ЯНА ДМИТРИЕВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перфильева СОНЯ СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Перфильева ЯНА ДМИТРИЕВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева ЯНА ДМИТРИЕВНА

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