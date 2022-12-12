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Земляницын Дмитрий Иванович
Земляницын Дмитрий Иванович
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
11.02.1787 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1787 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Крещение
12.02.1787 ст.
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
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