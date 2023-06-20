Коврижных Марья /Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Федот Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коврижных Никита
Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Селеверст Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ульяна Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Домника Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных
д. Крестецы
Смерть
Неизвестно