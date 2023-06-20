Коврижных Марья /Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Марья /Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Федот Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коврижных Никита

Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Селеверст Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Домника Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Семен Коврижных

д. Крестецы
Смерть
Неизвестно
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