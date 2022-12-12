Гуселетова Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гуселетов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Гуселетов Герасим Степанович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гуселетов Прокопий Герасимович
Отец ребёнка: Гуселетов Герасим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно