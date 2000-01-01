Аверина (Аверина) Томара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Аверина) Томара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аверин Емельян

Мать: Аверина Марина

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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