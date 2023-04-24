Шапкина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапкина Полина Александровна
Отец ребёнка: Шапкин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1996
Сын: Шапкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Шапкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
21.07.1997
Сын: Шапкин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Шапкин Александр Николаевич