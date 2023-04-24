Шапкина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапкина Полина Александровна

Отец ребёнка: Шапкин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.1996

Сын: Шапкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Шапкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
21.07.1997

Сын: Шапкин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Шапкин Александр Николаевич

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