Грибович Янина Фобияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1906
Дата смерти27.12.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1906
Отец: Заборовский Фобиян
Мать: Заборовская Марианна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1928
Сын: Грибович Владимир Феликсович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.02.1933
Дочь: Матюшонок Галина Феликсовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Грибович Франок Феликсович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.10.1937
Дочь: Боровикова Анна-Ромуальда Феликсовна
Отец ребёнка: Грибович Феликс Адамович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Грибович Бронислав Феликсович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.06.1943
Сын: Грибович Мечеслав Феликсович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.12.1974