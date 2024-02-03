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Грибович Янина Фобияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1906

Дата смерти

27.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1906

Отец: Заборовский Фобиян

Мать: Заборовская Марианна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибович Феликс Адамович

Рождение ребёнка
?.12.1928

Сын: Грибович Владимир Феликсович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.02.1933

Дочь: Матюшонок Галина Феликсовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Сын: Грибович Франок Феликсович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.10.1937

Дочь: Боровикова Анна-Ромуальда Феликсовна

Отец ребёнка: Грибович Феликс Адамович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Грибович Бронислав Феликсович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.06.1943

Сын: Грибович Мечеслав Феликсович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.12.1974

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