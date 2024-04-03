Сидорова (Мамонтова) Анастасия Ивлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Мамонтова) Анастасия Ивлиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.07.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонтов Ивлий Яков

Мать: Мамонтова Евдокия (Авдотья) Родионовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Сидоров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Федотович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Калмыкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Федотович

Бракосочетание
1916

Муж: Кузнецов Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван Федотович

Смерть
12.07.1917
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