Сидорова (Мамонтова) Анастасия Ивлиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.07.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Сидоров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сидоров Иван Федотович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Калмыкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Федотович
Бракосочетание
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1917