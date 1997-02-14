Киреев Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1934
Дата смерти14.02.1997
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934
Отец: Киреев Пётр
Мать: Киреева Прасковья
Рождение ребёнка
30.04.1953
Дочь: Евтеева Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Киреева Еликанида Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1958
Дочь: Беззубенко Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Киреева Еликанида Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1964
Сын: Киреев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Киреева Еликанида Петровна
Смерть
14.02.1997