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Киреев Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1934

Дата смерти

14.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934

Отец: Киреев Пётр

Мать: Киреева Прасковья

Рождение ребёнка
30.04.1953

Дочь: Евтеева Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Киреева Еликанида Петровна

Рождение ребёнка
17.02.1958

Дочь: Беззубенко Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Киреева Еликанида Петровна

Рождение ребёнка
03.04.1964

Сын: Киреев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Киреева Еликанида Петровна

Смерть
14.02.1997
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