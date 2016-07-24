Граселиус (Гроссельюс) (Кретинина) Лидия Владимировна
Место рождения
Дата рождения22.03.1956
Дата смерти24.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Граселиус Вадим Альфредович
Рождение ребёнка
05.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Граселиус Вадим Альфредович
Смерть
24.07.2016