Граселиус (Гроссельюс) (Кретинина) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граселиус (Гроссельюс) (Кретинина) Лидия Владимировна

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.03.1956

Дата смерти

24.07.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Граселиус Вадим Альфредович

Рождение ребёнка
27.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Граселиус Вадим Альфредович

Рождение ребёнка
05.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Граселиус Вадим Альфредович

Смерть
24.07.2016

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