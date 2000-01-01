Грюк Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грюк Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грюк Анатолий

Мать: Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грюк Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Тершукова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грюк Елена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грюк Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Тершукова Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно
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