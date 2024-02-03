(Рекшинская) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти03.02.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Гужев Александр Иосифович
Мать: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.2024