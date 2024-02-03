(Рекшинская) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рекшинская) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

03.02.2024

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Гужев Александр Иосифович

Мать: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
03.02.2024
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