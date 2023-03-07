(Логинова) Дарья Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Логинов Яков Елисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище вновь Якова Логинова над речкою Чюмовкою, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762