(Логинова) Дарья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Логинова) Дарья Яковлева

(Логинова) Дарья Яковлева

avatar

Место рождения

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Логинов Яков Елисеев

Мать: Логинова Агафья Трофимова

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище вновь Якова Логинова над речкою Чюмовкою, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close