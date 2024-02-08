Видякин Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видякин Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видякин Юрий

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видякина Ирина

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видякин Владимир

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Екатерина Анатольевна

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