Поддубный Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубный Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.63

Дочь: Оськина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Поддубная Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Поддубная Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поддубная Елена Ивановна

Мать ребёнка: Поддубная Клавдия

Смерть
Неизвестно
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