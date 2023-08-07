Поддубный Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.63
Дочь: Оськина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Поддубная Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Поддубная Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поддубная Елена Ивановна
Мать ребёнка: Поддубная Клавдия
Смерть
Неизвестно