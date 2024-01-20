Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ефим Григорьевич

Мать: Улита Карпова

Смерть
Неизвестно
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