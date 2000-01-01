Селезнева (Терехова) Полина (?Пелагея) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Терехова) Полина (?Пелагея) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 27.08.1905

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 27.08.1905

Отец: Терехов (терихов) Пётр Иванович

Мать: Терехова Феврония Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

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