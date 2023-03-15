Фёдоров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова Света Римовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова Света Римовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Света Римовна

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