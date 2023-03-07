Зубкова Агриппина (Агафья) Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Агриппина (Агафья) Семенова

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Зубков Данило Иванов

Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Зубков Елисей Иванов

Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Зубков Никита Иванов

Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Зубков Евсей Иванов

Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Иван Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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