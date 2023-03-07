Зубкова Агриппина (Агафья) Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Зубков Данило Иванов
Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Зубков Елисей Иванов
Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Зубков Никита Иванов
Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Зубков Евсей Иванов
Отец ребёнка: Зубков Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Иван Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782