(Ладыгина) Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ладыгина) Мария Прокофьевна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

07.11.1918

Дата смерти

15.12.1918

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918

Отец: Ладыгин Прокопий Титович

Мать: Ладыгина Параскева Васильевна

ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №2341, стр. 92 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Б... Показать все
Смерть
15.12.1918
https://yandex.ru/archive/catalog/694071bc-f89b-419c-8be9-4b9f5725c4f3/119
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