(Ладыгина) Мария Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1918
Дата смерти15.12.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918
ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №2341, стр. 92 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Б... Показать все
Смерть
15.12.1918
https://yandex.ru/archive/catalog/694071bc-f89b-419c-8be9-4b9f5725c4f3/119