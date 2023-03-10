Богатырёв (Шемонаев) Ирина Панкратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Работа или профессия
Неизвестно
мещанская жена
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно