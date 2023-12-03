Перуанская (Львовская) Маргарита Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: Пруанская Галина Владимировна
Отец ребёнка: Перуаснкий Владимир Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1915
Дочь: Перуанская Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Перуаснкий Владимир Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1924
Сын: Перуанский Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Перуаснкий Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно