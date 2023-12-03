Перуанская (Львовская) Маргарита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перуанская (Львовская) Маргарита Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: Пруанская Галина Владимировна

Отец ребёнка: Перуаснкий Владимир Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1915

Дочь: Перуанская Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Перуаснкий Владимир Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1924

Сын: Перуанский Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Перуаснкий Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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