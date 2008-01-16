Кончакова (Николаева) Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончакова (Николаева) Ираида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1930

Дата смерти

16.01.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1930

Отец: Николаев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кончаков Алексей

Рождение ребёнка
10.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кончаков Алексей

Смерть
16.01.2008

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