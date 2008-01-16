Кончакова (Николаева) Ираида
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1930
Дата смерти16.01.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1930
Отец: Николаев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кончаков Алексей
Рождение ребёнка
10.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кончаков Алексей
Смерть
16.01.2008