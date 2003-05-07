Чугунов Николай Григорьевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия
Рождение ребёнка
19.02.1950
Сын: Чугунов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1952
Сын: Чугунов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Чугунова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
28.01.1954
Сын: Чугунов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Чугунова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
28.03.1955
Дочь: Володина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Чугунова Зинаида Александровна
д. Бочка, Вологодская обл.
Смерть
01.10.1965