Чугунов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугунов Николай Григорьевич

Чугунов Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Григорий Семёнович

Мать: Чугунова Мария Самуиловна

Россия
Рождение ребёнка
19.02.1950

Сын: Чугунов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1952

Сын: Чугунов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Чугунова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
28.01.1954

Сын: Чугунов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Чугунова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
28.03.1955

Дочь: Володина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Чугунова Зинаида Александровна

д. Бочка, Вологодская обл.
Смерть
01.10.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close