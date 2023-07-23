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Шустикова Елена Михайловна
Шустикова Елена Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1986
Пол
Женский
Отец
Шустиков Михаил Алексеевич
1955 г.р.
Мать
Шустикова Галина Ивановна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1986
Отец:
Шустиков Михаил Алексеевич
Мать:
Шустикова Галина Ивановна
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