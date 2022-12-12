Холомьева (Мальцева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холомьев Игорь Васильевич
Отец ребёнка: Холомьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Холомьев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния