Холомьева (Мальцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холомьева (Мальцева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холомьев Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Холомьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холомьев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Холомьев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холомьев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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