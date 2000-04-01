Хамитова Элиза Рафаэлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова Элиза Рафаэлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.2000

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2000

Отец: Хамитов Рафаэль Галеевич

Мать: Загитова Ляйсян Нафкатовна

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