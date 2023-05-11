Никитинский Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1896
Дочь: Коптяева Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Никитинская ?
Рождение ребёнка
16.11.1905
Сын: Никитинский Иосиф
Мать ребёнка: Никитинская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитинская ?