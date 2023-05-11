Никитинский Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитинский Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1896 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1896

Дочь: Коптяева Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Никитинская ?

Подосенова, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.11.1905

Сын: Никитинский Иосиф

Мать ребёнка: Никитинская ?

Подосенова, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитинская ?

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