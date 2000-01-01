Концеба (Федосова) Василиса Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Концеба (Федосова) Василиса Дмитревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Чаленко Лидия Мифодьевна

Отец ребёнка: Концеба Мифодий Яковлевич

Рождение ребёнка
08.02.1921

Дочь: Евтушенко Марфа Мефодеевна

Отец ребёнка: Концеба Мифодий Яковлевич

Рождение ребёнка
10.08.1922

Дочь: Трофимова Анна Мифодьевна

Отец ребёнка: Концеба Мифодий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоропупова Маланья Мифодьевна

Отец ребёнка: Концеба Мифодий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иерманохова Просковья Мифодьевна

Отец ребёнка: Концеба Мифодий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синеок Екатерина Мифодьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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