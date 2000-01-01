Черняновский Роман Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновский Роман Феоктистович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняновский Феоктист

Мать: Черняновская Анна Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Романовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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