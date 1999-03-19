Юркевич Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркевич Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1999

Отец: Юркевич Александр Владимирович

Мать: Юркевич Ирина Анатольевна

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