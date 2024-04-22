Арская (Отеева) Ефросинья (Евфросиния) Яковлева
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
01.02.1886
Рождение ребёнка
20.11.1889
Дочь: Арская Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Арский Егор (Георгий) Дементьевич
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. Восприемники: Ермолаев Фрол ? Сударева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Арский Александр Егорович
Отец ребёнка: Арский Егор (Георгий) Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Арская Анисия Егоровна
Отец ребёнка: Арский Егор (Георгий) Дементьевич
Рождение ребёнка
07.09.1892
Сын: Арский Иоан (Иван) Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Арский Егор (Георгий) Дементьевич
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 89. Восприемники: Шудирь Андрей Иванович Острова Елена Матвеева