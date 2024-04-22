Арская (Отеева) Ефросинья (Евфросиния) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арская (Отеева) Ефросинья (Евфросиния) Яковлева

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
01.02.1886

Муж: Арский Егор (Георгий) Дементьевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.11.1889

Дочь: Арская Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Арский Егор (Георгий) Дементьевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. Восприемники: Ермолаев Фрол ? Сударева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Арский Александр Егорович

Отец ребёнка: Арский Егор (Георгий) Дементьевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Арская Анисия Егоровна

Отец ребёнка: Арский Егор (Георгий) Дементьевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.09.1892

Сын: Арский Иоан (Иван) Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Арский Егор (Георгий) Дементьевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 89. Восприемники: Шудирь Андрей Иванович Острова Елена Матвеева
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