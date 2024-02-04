Фон Котц Маргарита Марквардтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Сергей Иванович
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Александр Иванович
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно