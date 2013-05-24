Степанцева Смирнова Анна Кузьминичга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанцева Смирнова Анна Кузьминичга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1926

Дата смерти

24.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926

Отец: Смирнов Кузьма Никифорович

Мать: Смирнова Васильева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
30.12.1948

Дочь: Лысенко Лидия Анатольевна

Отец ребёнка: Степанцев Степанцов Анатолий Филипович

Рождение ребёнка
10.03.1961

Дочь: Чулкова Степанцева Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Степанцев Степанцов Анатолий Филипович

Смерть
24.05.2013
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