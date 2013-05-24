Степанцева Смирнова Анна Кузьминичга
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1926
Дата смерти24.05.2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926
Рождение ребёнка
30.12.1948
Дочь: Лысенко Лидия Анатольевна
Отец ребёнка: Степанцев Степанцов Анатолий Филипович
Рождение ребёнка
10.03.1961
Дочь: Чулкова Степанцева Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Степанцев Степанцов Анатолий Филипович
Смерть
24.05.2013