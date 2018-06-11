Бабкина Клавдия Федоровна
Место рожденияд. Н-Осиновик Куединский район Пермская область
Дата рождения25.04.1937
Дата смерти11.06.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1937
Отец: Галкин Федор Иосифович
Мать: Усынина Зоя Ананьевна
д. Н-Осиновик Куединский район Пермская область
Бракосочетание
16.11.1959
Мостовской сельсовет Камбарский район Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Бабкин Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Бабкин Валентин Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.01.1962
Дочь: Кузнецова Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Бабкин Валентин Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.06.1966
Сын: Бабкин Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Бабкин Валентин Игнатьевич
Смерть
11.06.2018
Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край