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Бабкина Клавдия Федоровна

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Место рождения

д. Н-Осиновик Куединский район Пермская область

Дата рождения

25.04.1937

Дата смерти

11.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1937

Отец: Галкин Федор Иосифович

Мать: Усынина Зоя Ананьевна

д. Н-Осиновик Куединский район Пермская область
Бракосочетание
16.11.1959

Муж: Бабкин Валентин Игнатьевич

Мостовской сельсовет Камбарский район Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Бабкин Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Бабкин Валентин Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.01.1962

Дочь: Кузнецова Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Бабкин Валентин Игнатьевич

Рождение ребёнка
26.06.1966

Сын: Бабкин Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Бабкин Валентин Игнатьевич

Смерть
11.06.2018
Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
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