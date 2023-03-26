Булеева Крыцовкина Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулеева Крыцовкина Елизавета Павловна

Булеева Крыцовкина Елизавета Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1953

Отец: Крыцовкин Павел Семенович

Мать: Крыцовкина Екатерина Максимовна

Бракосочетание
02.12.1974

Муж: скрыто настройками приватности

Пандиково, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.09.1975

Сын: Булеев Евгений Вимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1987

Сын: Булеев Павел Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close