Булеева Крыцовкина Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1953
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1953
Бракосочетание
02.12.1974
Муж: скрыто настройками приватности
Пандиково, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.09.1975
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1987
Сын: Булеев Павел Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности