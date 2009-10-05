Трушин Владислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1945
Дата смерти05.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1945
Рождение ребёнка
30.01.1969
Дочь: Кузнецова Ирина Владиславовна
Мать ребёнка: Трушина Валентина Петровна
Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.06.1979
Сын: Трушин Владислав Владиславович
Мать ребёнка: Трушина Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.2009