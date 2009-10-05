Трушин Владислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушин Владислав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1945

Дата смерти

05.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1945

Отец: Трушин Николай Степанович

Мать: Трушина Антонина Павловна

Рождение ребёнка
30.01.1969

Дочь: Кузнецова Ирина Владиславовна

Мать ребёнка: Трушина Валентина Петровна

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.06.1979

Сын: Трушин Владислав Владиславович

Мать ребёнка: Трушина Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушина Валентина Петровна

Смерть
05.10.2009
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