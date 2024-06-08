Заварзина (Максимычева) Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзина (Максимычева) Агафья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

11.06.1922 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Максимычев Никита Ефимович

Мать: не указана

родилась в 1869 или в 1870
Бракосочетание
05.02.1886

Муж: не указан

16 лет было Агафье Никитичне
Бракосочетание
05.02.1886 ст.

Муж: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1887 ст.

Сын: Заварзин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1894 ст.

Дочь: Заварзина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1896 ст.

Дочь: Заварзина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1898 ст.

Сын: Заварзин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1902 ст.

Дочь: Хлебодарова (Заварзина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.

Дочь: Заварзина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1905 ст.

Сын: Заварзин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.

Сын: Заварзин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1912 ст.

Сын: Заварзин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.06.1922 ст.
Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

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