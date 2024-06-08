Заварзина (Максимычева) Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти11.06.1922 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Максимычев Никита Ефимович
Мать: не указана
Муж: не указан
Сын: Заварзин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Дочь: Заварзина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Дочь: Заварзина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Сын: Заварзин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Дочь: Хлебодарова (Заварзина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Дочь: Заварзина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Сын: Заварзин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)