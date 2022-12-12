Дондуковский Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДондуковский Владимир Константинович

Дондуковский Владимир Константинович

avatar

Место рождения

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.05.1905 ст.

Дата смерти

09.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1905 ст.

Отец: Дондуковский Константин Михеевич

Мать: Дондуковская Евдокия Федоровна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.02.1931

Жена: Дондуковская Екатерина Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1931

Сын: Дондуковский Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Дондуковская Екатерина Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1939

Сын: Дондуковский Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Дондуковская Екатерина Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close