Дондуковский Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения30.05.1905 ст.
Дата смерти09.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1905 ст.
Бракосочетание
26.02.1931
Рождение ребёнка
24.04.1931
Сын: Дондуковский Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Дондуковская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
06.04.1939
Сын: Дондуковский Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Дондуковская Екатерина Васильевна
Смерть
09.03.1942