Ульяна Антонова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кырченов Ефим Кондратьевич
Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев
Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кырченова Макрина Кондратьева
Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кырченова Параскева Кондратьева
Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кырченова Наталья Кондратьева
Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кырченов Феодул Кондратьев
Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кырченов Кирилл Кондратьевич
Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно