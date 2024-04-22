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Ульяна Антонова

Место рождения

Гребеневский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Гребеневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кырченов Ефим Кондратьевич

Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кырченова Макрина Кондратьева

Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кырченова Параскева Кондратьева

Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кырченова Наталья Кондратьева

Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кырченов Феодул Кондратьев

Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кырченов Кирилл Кондратьевич

Отец ребёнка: Кырченов Кондратий Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кырченов Кондратий Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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