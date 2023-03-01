Климова Марфа Фроловна
Место рожденияШестаковский район
Дата рождения18.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906
Отец: Климов Фрол Тарасович
Мать: Климова Васса Антоновна
Шестаковский район
Рождение ребёнка
18.03.1937
Сын: Пахтусов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Пахтусов Михаил Афанасьевич
Малые Коротыши
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахтусов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Пахтусов Михаил Афанасьевич
Малые Коротыши
Смерть
Неизвестно