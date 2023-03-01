Климова Марфа Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова Марфа Фроловна

Климова Марфа Фроловна

avatar

Место рождения

Шестаковский район

Дата рождения

18.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906

Отец: Климов Фрол Тарасович

Мать: Климова Васса Антоновна

Шестаковский район
Рождение ребёнка
18.03.1937

Сын: Пахтусов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Пахтусов Михаил Афанасьевич

Малые Коротыши
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахтусов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахтусов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Пахтусов Михаил Афанасьевич

Малые Коротыши
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close