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Гром Ефрем Леонтиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Гром Леонтий Матвеевич

Мать: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.04.1862

Сын: Гром Евтихий Ефремович

Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)

Рождение ребёнка
23.07.1863

Сын: Гром Трофим Ефремович

Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)

Рождение ребёнка
17.09.1865

Сын: Гром Вера Ефремовна

Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)

Рождение ребёнка
24.07.1869

Дочь: Христина Ефремовна

Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)

Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гром Артемий Ефремович

Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)

Смерть
Неизвестно
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