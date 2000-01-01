Гром Ефрем Леонтиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Гром Леонтий Матвеевич
Мать: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.04.1862
Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)
Рождение ребёнка
23.07.1863
Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)
Рождение ребёнка
17.09.1865
Сын: Гром Вера Ефремовна
Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)
Рождение ребёнка
24.07.1869
Дочь: Христина Ефремовна
Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)
Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Мария Максимовна (Григорьевна)
Смерть
Неизвестно