Бордовский Иван Николаевич 14.04.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бордовский Иван Николаевич

Место рождения

Брянская область

Дата рождения

14.04.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1963

Отец: Бордовский Николай

Мать: ?

Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.02.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
05.04.1995
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, П/О ЛИЗУНОВО, Д ПЕРЕМАТКИНО
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО БОРДОВСКОГО И Н «ТРУД»
Рождение ребёнка
1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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