Бордовский Иван Николаевич
Место рожденияБрянская область
Дата рождения14.04.1963
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1963
Отец: Бордовский Николай
Мать: ?
Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.02.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
05.04.1995
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, П/О ЛИЗУНОВО, Д ПЕРЕМАТКИНО
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО БОРДОВСКОГО И Н «ТРУД»
Рождение ребёнка
1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности