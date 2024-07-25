Борисова (Николаева) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Николаева) Антонина Федоровна

Место рождения

Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Боровики

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2018

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Федор Михайлович

Мать: Николаева (Борисова) Александра Степановна

Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
1953

Муж: Борисов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
05.09.1954

Сын: Борисов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Кузьмич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: (Борисова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Борисов Николай Кузьмич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Около 2018
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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