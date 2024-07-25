Борисова (Николаева) Антонина Федоровна
Место рожденияСмоленская обл., Смоленский р-н, дер. Боровики
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
05.09.1954
Сын: Борисов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1965
Дочь: (Борисова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Борисов Николай Кузьмич
Смерть
Около 2018