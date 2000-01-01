Зайцева (Жукова) Марина
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения18.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1982
Отец: Жуков Василий
Мать: Жукова Александра
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
2006
Муж: Зайцев Анатолий
Бабаевский район
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
24.?.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас