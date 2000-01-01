Зайцева (Жукова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Жукова) Марина

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

18.07.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

1946 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1982

Отец: Жуков Василий

Мать: Жукова Александра

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
2006

Муж: Зайцев Анатолий

Бабаевский район
Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
24.?.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
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