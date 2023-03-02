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Смолеева (Смолеева) Юлиана
Смолеева (Смолеева) Юлиана
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Смолеев Степан
Мать
Смолеева Мария
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Смолеев Степан
Мать:
Смолеева Мария
Смерть
Неизвестно
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